Banque Cantonale de Geneve Aktie

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WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Investition 14.08.2026 10:03:41

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale de Geneve-Aktien gewesen.

Am 14.08.2021 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,10 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 58,480 Anteilen. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Anteile wären am 13.08.2026 1 830,41 CHF wert, da der Schlussstand 31,30 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,04 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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