SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale de Geneve-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,10 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,831 Banque Cantonale de Geneve-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,69 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 12.03.2026 auf 31,50 CHF belief. Mit einer Performance von +20,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 2,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at