Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Lohnende Banque Cantonale de Geneve-Anlage? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,91 CHF. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,188 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Anteile wären am 02.04.2026 253,73 CHF wert, da der Schlussstand 35,30 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 153,73 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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