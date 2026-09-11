SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Banque Cantonale de Geneve-Anteile letztlich bei 16,60 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 602,410 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 33,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 939,76 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 19 939,76 CHF, was einer positiven Performance von 99,40 Prozent entspricht.

Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at