SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,04 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,670 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,59 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 08.01.2026 auf 25,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 195,59 CHF, was einer positiven Performance von 95,59 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at