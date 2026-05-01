Banque Cantonale de Geneve Aktie

Banque Cantonale de Geneve für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Anlage unter der Lupe 01.05.2026 10:03:56

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale de Geneve-Aktie letztlich bei 14,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 68,259 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (35,80 CHF), wäre das Investment nun 2 443,69 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144,37 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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