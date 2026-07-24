SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale de Geneve-Aktie 14,35 CHF wert. Bei einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,686 Banque Cantonale de Geneve-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 306,62 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 23.07.2026 auf 33,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130,66 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale de Geneve eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at