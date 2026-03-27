Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Langfristige Performance
|
27.03.2026 10:05:09
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,05 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 623,053 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 32,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 249,22 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 102,49 Prozent.
Banque Cantonale de Geneve markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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