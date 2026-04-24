Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Lukrativer Banque Cantonale de Geneve-Einstieg?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale de Geneve-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,211 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 220,50 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 120,50 Prozent.
Am Markt war Banque Cantonale de Geneve jüngst 2,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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