SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 409,836 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 360,66 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 07.05.2026 auf 32,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,61 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at