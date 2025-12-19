SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.12.2024 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,610 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 934,36 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 18.12.2025 auf 24,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 6,56 Prozent.

Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 1,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at