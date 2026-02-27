SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie 59,50 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 168,067 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 77,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 941,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,41 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 233,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

