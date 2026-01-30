Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Lohnendes Banque Cantonale du Jura SA-Investment?
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie letztlich bei 58,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Banque Cantonale du Jura SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,241 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 275,86 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 29.01.2026 auf 74,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,59 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 227,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
