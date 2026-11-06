Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Frühes Investment
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie bei 52,25 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 191,388 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 14 928,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 49,28 Prozent.
Jüngst verzeichnete Banque Cantonale du Jura SA eine Marktkapitalisierung von 231,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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