Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Lukrative Banque Cantonale du Jura SA-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 194,175 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (93,50 CHF), wäre das Investment nun 18 155,34 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 81,55 Prozent vermehrt.
Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 281,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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