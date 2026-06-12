Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Banque Cantonale du Jura SA-Anlage? 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 194,175 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (93,50 CHF), wäre das Investment nun 18 155,34 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 81,55 Prozent vermehrt.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 281,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA

mehr Nachrichten