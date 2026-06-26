Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Profitables Banque Cantonale du Jura SA-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.06.2025 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,241 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (76,00 CHF), wäre die Investition nun 1 310,34 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,03 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Banque Cantonale du Jura SA eine Marktkapitalisierung von 230,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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