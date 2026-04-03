Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Banque Cantonale du Jura SA-Investment im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,241 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 586,21 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 02.04.2026 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,62 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 275,34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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