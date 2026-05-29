SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 1,667 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,50 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 28.05.2026 auf 97,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 62,50 Prozent.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 293,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at