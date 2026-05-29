Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Banque Cantonale du Jura SA-Performance 29.05.2026 10:03:53

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 1,667 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,50 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 28.05.2026 auf 97,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 62,50 Prozent.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 293,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Banque Cantonale du Jura SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banque Cantonale du Jura SA 90,00 -7,69% Banque Cantonale du Jura SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen