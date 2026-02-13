Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Banque Cantonale du Jura SA-Anlage unter der Lupe
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.02.2023 wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,835 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,61 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 12.02.2026 auf 75,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 224,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
