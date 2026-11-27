Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Lukratives Banque Cantonale du Jura SA-Investment?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, befänden sich nun 198,020 Banque Cantonale du Jura SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Papiere wären am 26.11.2026 15 247,52 CHF wert, da der Schlussstand 77,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,48 Prozent erhöht.
Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 227,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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