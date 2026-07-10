SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 53,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,869 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 81,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,40 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,40 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale du Jura SA eine Börsenbewertung in Höhe von 239,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at