SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banque Cantonale du Jura SA gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie 52,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,905 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 79,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,48 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,48 Prozent angewachsen.

Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 237,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at