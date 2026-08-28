Banque Cantonale du Jura Aktie

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WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Banque Cantonale du Jura SA-Investition im Blick 28.08.2026 10:03:39

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 51,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,608 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 500,00 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 27.08.2026 auf 76,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,00 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Banque Cantonale du Jura SA eine Marktkapitalisierung von 230,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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