Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Lohnende Banque Cantonale du Jura SA-Investition?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.07.2023 wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,00 CHF. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196,078 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 79,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 490,20 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,90 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA bezifferte sich zuletzt auf 236,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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