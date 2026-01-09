SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 17,241 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 1 189,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 18,97 Prozent gestiegen.

Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 209,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at