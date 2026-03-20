Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Lukrative Banque Cantonale du Jura SA-Anlage?
20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 185,185 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 96,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 777,78 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 77,78 Prozent.
Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 287,11 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA
10:04
