WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Lukrativer Banque Cantonale du Jura SA-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banque Cantonale du Jura SA gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 61,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Banque Cantonale du Jura SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,631 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,93 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 30.12.2025 auf 68,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,93 Prozent.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale du Jura SA einen Börsenwert von 203,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Banque Cantonale du Jura SA

Banque Cantonale du Jura SA 68,00 0,00% Banque Cantonale du Jura SA

