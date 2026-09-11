SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Banque Cantonale du Jura SA-Anteile 50,15 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,994 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 69,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,58 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,58 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 203,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at