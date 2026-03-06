Banque Cantonale du Jura Aktie

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

Frühe Anlage 06.03.2026 10:03:46

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,770 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 79,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,82 Prozent gesteigert.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 230,31 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

