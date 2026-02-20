Banque Cantonale du Jura Aktie
SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 18,519 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 425,93 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 42,59 Prozent.
Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 233,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
