Banque Cantonale Vaudoise Aktie
WKN DE: A2P4UM / ISIN: CH0531751755
01.05.2026 07:02:44
SPI-Papier Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Diese Dividendenausschüttung können Banque Cantonale Vaudoise-Aktionäre erwarten
Wie im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Banque Cantonale Vaudoise am 30.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 4,40 CHF. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit vergütet Banque Cantonale Vaudoise die Aktionäre insgesamt mit 379,00 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,43 Prozent an.
Banque Cantonale Vaudoise-Dividendenrendite im Fokus
Zum SIX SX-Schluss notierte das Banque Cantonale Vaudoise-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 123,20 CHF. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Banque Cantonale Vaudoise-Papier. Der Dividendenabschlag kann den Banque Cantonale Vaudoise-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Banque Cantonale Vaudoise-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,27 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Banque Cantonale Vaudoise via SIX SX 22,10 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 26,44 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Banque Cantonale Vaudoise
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,50 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,65 Prozent sinken.
Grunddaten von Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 10,539 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Banque Cantonale Vaudoise beläuft sich aktuell auf 20,06. Der Umsatz von Banque Cantonale Vaudoise betrug in 2025 1,472 Mrd. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 5,00 CHF.
Nachrichten zu Banque Cantonale Vaudoise
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
30.04.26
|SPI aktuell: SPI klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
30.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
30.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17.04.26