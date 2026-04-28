SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag 736,00 CHF wert. Bei einem Barry Callebaut-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,587 Barry Callebaut-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 110,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 081,52 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,82 Prozent zugenommen.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 6,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at