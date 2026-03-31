Barry Callebaut Aktie

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WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Langfristige Performance 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Barry Callebaut-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 172,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,853 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 186,86 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Anteils am 30.03.2026 auf 1 391,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,69 Prozent angezogen.

Am Markt war Barry Callebaut jüngst 7,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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