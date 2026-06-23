SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 885,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 1,130 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 1 128,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 274,58 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,46 Prozent angezogen.

Barry Callebaut wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,17 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at