Lukrativer Barry Callebaut-Einstieg? 27.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Anlegern gebracht.

Barry Callebaut-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 056,69 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,946 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 228,37 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Anteils am 26.01.2026 auf 1 298,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,84 Prozent erhöht.

Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

