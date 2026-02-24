Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Rentable Barry Callebaut-Anlage?
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Barry Callebaut-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 048,79 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,535 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 730,16 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Anteils am 23.02.2026 auf 1 440,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 37,30 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich jüngst auf 7,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)
|
17:59
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30