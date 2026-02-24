SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.

Die Barry Callebaut-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 048,79 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,535 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 730,16 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Anteils am 23.02.2026 auf 1 440,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 37,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich jüngst auf 7,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

