SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 5 Jahren gekostet
Am 20.01.2021 wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie betrug an diesem Tag 2 006,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,050 Barry Callebaut-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 238,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,71 CHF wert. Mit einer Performance von -38,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut bezifferte sich zuletzt auf 6,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
