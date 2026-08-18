Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Lohnender Barry Callebaut-Einstieg?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 930,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, befänden sich nun 0,108 Barry Callebaut-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (1 120,00 CHF), wäre das Investment nun 120,43 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,43 Prozent.
Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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