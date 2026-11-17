Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Barry Callebaut gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Barry Callebaut-Papier statt. Der Schlusskurs der Barry Callebaut-Anteile betrug an diesem Tag 1 485,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,673 Barry Callebaut-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie auf 1 249,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 841,08 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 15,89 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 6,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at