SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Barry Callebaut-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 197,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,835 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1 265,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,68 Prozent.

Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at