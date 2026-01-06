Barry Callebaut Aktie
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Barry Callebaut-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 197,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,835 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1 265,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,68 Prozent.
Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
