SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Barry Callebaut-Papier statt. Zum Handelsende stand die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag bei 1 143,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,875 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1 102,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 964,13 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,59 Prozent eingebüßt.

Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at