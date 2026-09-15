Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Rentabler Barry Callebaut-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Barry Callebaut-Papier statt. Zum Handelsende stand die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag bei 1 143,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,875 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1 102,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 964,13 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,59 Prozent eingebüßt.
Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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