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Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Lohnender Barry Callebaut-Einstieg? 28.07.2026 10:03:44

SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Barry Callebaut-Aktien gewesen.

Am 28.07.2023 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 630,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,061 Barry Callebaut-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie auf 1 101,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,55 CHF wert. Mit einer Performance von -32,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 6,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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