Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Barry Callebaut-Investition
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02.06.2026 10:04:20
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 867,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,536 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 630,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 178,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,90 Prozent vermindert.
Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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