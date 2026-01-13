Barry Callebaut Aktie
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 860,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 5,376 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 290,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 935,48 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,65 Prozent.
Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
