Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Barry Callebaut-Investition? 07.07.2026 10:03:50

SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Barry Callebaut-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag bei 2 250,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,044 Barry Callebaut-Aktien. Die gehaltenen Barry Callebaut-Aktien wären am 06.07.2026 51,38 CHF wert, da der Schlussstand 1 156,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 48,62 Prozent vermindert.

Barry Callebaut markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)

mehr Nachrichten