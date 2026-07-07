Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Rentable Barry Callebaut-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag bei 2 250,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,044 Barry Callebaut-Aktien. Die gehaltenen Barry Callebaut-Aktien wären am 06.07.2026 51,38 CHF wert, da der Schlussstand 1 156,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 48,62 Prozent vermindert.
Barry Callebaut markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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