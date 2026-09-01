Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Langfristige Anlage
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2 342,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,270 Barry Callebaut-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 1 115,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 760,89 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 52,39 Prozent vermindert.
Insgesamt war Barry Callebaut zuletzt 6,07 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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