Barry Callebaut Aktie

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

Rentabler Barry Callebaut-Einstieg? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Barry Callebaut-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 2 060,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,049 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 1 261,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,79 Prozent verringert.

Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

