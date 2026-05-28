SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.05.2016 wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 920,00 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,870 Anteilen. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wären am 27.05.2026 11 413,04 CHF wert, da der Schlussstand 1 050,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 14,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 588,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at