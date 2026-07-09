Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

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Frühe Investition 09.07.2026 10:03:25

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 888,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 11,261 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 331,08 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 08.07.2026 auf 1 095,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,31 Prozent vermehrt.

Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 630,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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