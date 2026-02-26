SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 920,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 1,087 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 1 298,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 195,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29,89 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde am Markt mit 667,83 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at